Екатеринбург вновь встал в пробки из-за сложных погодных условий

19:28 | 1.11.2019

Фото: «Яндекс. Пробки»

Уральская столица вновь встала в сильные пробки из-за снега. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы в городе этим вечером достигают 9 баллов.



Так, большие скопления машин наблюдаются на улицах Ленина, 8 Марта, Куйбышева, Декабристов, Московской, дублере Сибирского тракта, Малышева и других.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что сейчас снегоуборочная техника в городе работает в круглосуточном режиме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»