В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за сообщения о минировании рейса «Екатеринбург – Сургут»

19:07 | 1.11.2019

Фото: otr-online.ru

В уральской столице в Управлении на транспорте УрФО возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, сообщившем о ложном минировании самолета, следовавшего по маршруту «Екатеринбург – Сургут».



Сообщение о минировании поступило в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово вчера в 21:10. Тогда пассажиров, готовящегося к вылету, самолета немедленно эвакуировали и начали повторно досматривать багаж. Подозрительных предметов на авиасудне обнаружено не было.



Сотрудники ЛО МВД в Кольцово вместе с сотрудниками УФСБ установили, что звонок совершил 37-летний житель уральской столицы, который на тот момент был нетрезвым. Свой поступок он объяснил тем, что его знакомая опаздывала на рейс и он хотел ей помочь.



В результате по факту лжеминирования возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»