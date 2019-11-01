В Екатеринбурге на улице Комсомольской трамвай столкнулся с «ГАЗелью»

18:21 | 1.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице на перекрестке Блюхера – Комсомольская трамвай столкнулся с «ГАЗелью». По словам очевидцев, из-за ДТП в сторону Шарташа образовалась трамвайная пробка.



Как рассказал свидетель аварии в группе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте, ДТП произошло из-за того, что автомобиль не уступил дорогу трамваю.



Информации о пострадавших в ДТП нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»