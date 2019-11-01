В администрации Екатеринбурга сообщили, что уборка улиц от снега ведется круглосуточно

17:48 | 1.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга рассказали о процессе устранения последствий сильного снегопада. Как отметили в администрации, сейчас улицы города очищаются в круглосуточном режиме.



Также стоит добавить, что уборка ведется во всех семи районах города. Кроме того, улицы покрывают противогололедным материалом.



Так, в Железнодорожном районе на уборку 3 комбинированные дорожные машины вышли ещё утром 31 октября, к середине дня на территории уже работали 6 КДМ и 10 тракторов для очистки тротуаров. За минувшую ночь коммунальщикам удалось вывезти на полигоны около 450 тонн снега.



Отмечается, что ход работ лично контролирует глава города Александр Высокинский. До праздника 4 ноября коммунальные службы планируют максимально очистить город.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»