Управляющей компании в Белоярке грозит банкротство за долги перед газовиками

17:19 | 1.11.2019

АО «Уралсевергаз – Независимая газовая компания» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании ООО «Управляющая компания «Белореченское» банкротом. Сумма исковых требований к УК составляет 16,5 миллионов рублей.



На данный момент в управлении организации находится 14 многоквартирных домов в селе Кочневское Белоярского района.



ООО «УК «Белореченское» связано с АО Агропромышленный комбинат «Белореченский» – одним из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Свердловской области.

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