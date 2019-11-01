В Екатеринбурге умер легендарный бегун Тарзан

16:54 | 1.11.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге скончался босоногий бегун Сергей Зобнин, более известный горожан как Тарзан. Для екатеринбуржцев он был городской легендой, так как почти десять лет бегал по городам без обуви и в спортивных шортах. Лишь зимой он надевал ботинки.



Сергею было около 60 лет. Информацию о его смерти подтвердили в Управлении здравоохранения Екатеринбурга. Сейчас его тело находится в морге при бюро судебно-медицинской экспертизы. Причину смерти Тарзана в ведомстве не назвали.



Как рассказала соседка Сергея Елена Чебыкина, бегун скончался от инсульта. Она также отметила, что умер Тарзан ещё 18 октября, но о трагедии стало известно совсем недавно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»