Екатеринбурженка отсудила у виновника ДТП почти 350 тысяч рублей

16:39 | 1.11.2019

Фото: КП - Екатеринбург

Жительница Екатеринбурга отсудила 347 тысяч рублей у автомобилиста, из-за которого попала в ДТП и получила травмы.



Авария произошла ещё летом 2019 года. Водитель «Лады» должен был уступить дорогу екатеринбурженке, ехавшей за рулём Volkswagen, но не сделал этого, что привело к столкновению. Тогда виновника оштрафовали только на тысячу рублей.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что в ДТП девушка получила повреждение связок шеи и синяки на правом колене. Травмы принесли ей физические и нравственные страдания.



Из-за стресса девушка не смогла вести полноценный привычный образ жизни, так как отсутствие автомобиля лишило ее мобильности, которая ей необходимо по профессии ландшафтного дизайнера.



В итоге суд обязал виновника аварии возместить моральный вред и материальный ущерб.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»