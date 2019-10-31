В Екатеринбурге обнаружили тело женщины на козырьке подъезда

16:09 | 1.11.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на козырька подъезда нашли тело женщины. Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург», речь идёт о доме на улице Бардина, 40.



Свидетели сообщают, что женщина была одета в верхнюю одежду. В СКР подтвердили факт смерти женщины. В пресс-службе ведомства рассказали, что следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга и Свердловской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела.



В СКР отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»