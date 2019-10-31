Не договорились: депутаты городской думы Екатеринбурга пытаются сохранить деньги горожан

Закрытая встреча чиновников областной и городской администрации с депутатами городской думы Екатеринбурга, прошедшая накануне в мэрии города, потерпела фиаско – убедить народных избранников принять повышенные ставки налога на имущество физических лиц не удалось. В итоге депутаты даже отменили заседание комиссии по бюджету, на котором планировалось обсудить новые налоговые ставки, точнее заседание перенесли на 11 ноября.По словам члена комиссии Михаила Вечкензина, депутаты решили дать мэрии еще несколько дней на подготовку более обоснованных и понятных ответов на вопросы, которые волнуют депутатов.«Вчера состоялась встреча депутатов гордумы с представителями областной администрации и мэром города. У многих депутатов остались вопросы по изменению ставок налогов на имущество, на которые они ответ так не получили. По мнению депутатов градация налоговых ставок должна быть более гибкой, чтобы не получалось так, что обычные горожане, проживающие как в старых, так и в новых квартирах, стали платить в разы больше после переходного периода. Кроме того, нет понимания, как проводится кадастровая оценка квартиры. Порой, абсолютно одинаковые квартиры, в одном и том же доме, но на разных этажах, имеют совершенно разную стоимость. Причина в этажности. Помимо того, по существующим правилам каждые четыре года нужно проводить кадастровую переоценку и непонятно, будет ли кадастровая стоимость имущества снижаться, в связи с износом, или будет расти, в связи с инфляцией или ростом цен на рынке», — сказал Вечкензин.Как ожидалось ранее, законопроект, после внесения правок, мог бы быть принят 5 ноября на очередном заседании гордумы. Но не сложилось, встреча не удалась. А количество поддерживающих администрацию города депутатов даже сократилось - теперь позиция гордумы в этом вопросе единогласна. В виду бессмысленности дальнейшего обсуждения, отменили заседание комиссии по бюджету, где должны были утвердить предложенные мэрией ставки, и перенесли его на 11 ноября.Стоит отметить, что если комиссия не состоится и 11 числа, то с 1 января будет действовать единая льготная ставка 0,1%. По словам чиновников мэрии, в этом случае бюджет города потеряет порядка 200 миллионов рублей, на которые они так рассчитывали.Как ранее говорил спикер гордумы Игорь Володин, у мэрии, чтобы принять закон, времени осталось до 15 ноября.Напомним, администрация Екатеринбурга планировала до конца 2019 года принять новый налог на имущество физических лиц, предполагая установить дифференцированные ставки для жителей города. Например, максимальную ставку в 0,3% от кадастровой стоимости имущества, а она на сегодняшний день максимально приближена к рыночной, платили бы собственники квартир и домов стоимостью свыше шести миллионов. На заседании городской думы, которое прошло 22 октября, депутаты проголосовали против проекта, так как он может привести к резкому росту платежей для населения города.