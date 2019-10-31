Мастера Республики Алтай приняли участие в Фестивале «Иван-да-Марья» в Екатеринбурге

ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» при поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся производством изделий народно-художественных промыслов организовало участие мастеров Республики в Фестивале мастеров «Иван-да Марья», который проходил с 23 по 27 октября в Екатеринбурге.Мастерами Республики были представлены изделия из войлока, платья из натуральных тканей, косметика на отварах трав, травяные чаи, изготовленные по старинным рецептам, а также медовая продукция.По итогам участия ремесленники провели переговоры с потенциальными дилерами, представителями торговых сетей, а также другими заинтересованными организациями о возможном сотрудничестве и реализации изделий на торговых площадках уральской столицы и Свердловской области.