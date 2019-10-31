В Екатеринбурге появилось «Сердце Уралмаша». Здесь уже ждут молодоженов

В пятницу, 1 ноября, состоялось торжественное открытие арт-объекта «Сердце Уралмаша», установленного на бульваре Культуры.Автором выступила студентка Российского государственного профессионально-педагогического университета. В соответствии с ее задумкой, сердце символизирует любовь к родному району, а шестеренки, размещенные внутри – труд, движение вперед, прогресс динамику и изменение района.Проект композиции был признан одним из лучших по итогам конкурса, проведенного минувшей весной в Администрации Орджоникидзевского района – решение приняла комиссия под председательством главы района Романа Кравченко, в составе сотрудников Администрации, ведущих предприятий и высших учебных учреждений.«Важно отметить, что этот проект по-настоящему народный – автором эскиза объекта стала студентка РГППУ Анжела Мамшанова. Она, в числе сотен других, прислала свой вариант на конкурс, который мы объявляли весной. Эта инсталляция символизирует в себе всю суть Уралмаша: любовь к родному району, трудолюбие его жителей, стремление в будущее через прогресс и созидание. Я уверен, что это место станет обязательной точкой остановки свадебных кортежей», – рассказал глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.По его словам, в следующем году появится художественная подсветка арт-объекта, будет разработана особая схема благоустройства.Напомним, что всего к рассмотрению были предложены 24 проекта, так или иначе работающие с исторической идентичностью Уралмаша – промышленного «сердца» Екатеринбурга.Фото: