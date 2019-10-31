В жилом доме в Екатеринбурге случился пожар

14:18 | 1.11.2019

Фото: yandex.ru

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Кобозева произошел пожар в жилом доме. На первом этаже многоквартирного четырехэтажного жилого дома загорелась квартира. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава.



Спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей. Еще два человека были спасены пожарными с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов.



На данный момент открытое горение ликвидировано.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»