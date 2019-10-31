«Большой этнографический диктант» прошел в Свердловской области

13:56 | 1.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Сегодня днем прошла международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства.



Соорганизатор этнодиктанта в Свердловской области, председатель Всероссийского межнационального союза молодежи Назим Гасанов отметил повышенный интерес свердловчан к этнографии: «Растет заинтересованность людей в этой теме и потребность к ее изучению».



Отметим, что и число площадок для написания диктантов в этом году выросло. Если в прошлом году было организовано 39 площадок, то в этом году их уже 70, 17 из которых – в Екатеринбурге.



Организаторы акции сообщают, что сегодня диктант написали 3,5 тысячи свердловчан. Еще несколько тысяч примут участие в акции онлайн.



Диктант написали также и представители органов власти, национальных объединений, общественных организаций. Помимо прочего, в акции принял участие и Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. Чиновник отметил, что важно показать на своем примере необходимость владения данной информацией.



Отметим, что более 30 человек писали диктант даже в трамвайном вагоне – такую площадку организовало Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» – и в зале ожидания железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский».



Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»