Школьники Нижнего Тагила ещё неделю проведут на каникулах

13:28 | 1.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Школьникам Нижнего Тагила продлили осенние каникулы из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Такое решение принял замглавы по вопросам социальной политики города Валерий Суров.



Ранее на карантин в Нижнем Тагиле закрыли школы № 100, 81, 80, 10, 20 и 21, гимназию №18 и Центр образования №1. Также из-за распространения болезни не работают два дошкольных учреждения.



Напомним, что в октябре в городе также зафиксировали повышенный уровень заболевания пневмонией, превысивший средний показатель по Свердловской области в 1,5 раза.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»