Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности

12:58 | 1.11.2019

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На период с 1 по 5 ноября спасатели Свердловской области переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



В главном управлении и подразделениях организовано дежурство руководящего состава и созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий. Под особым контролем находятся места проведения массовых праздников и жилой сектор. Также усилена разъяснительная работа с населением о соблюдении мер пожарной безопасности.



В муниципальных образованиях круглосуточный мониторинг за ситуацией осуществит Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»