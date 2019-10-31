В Екатеринбурге из торгового центра эвакуировали 320 человек из-за пожара

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«Вконтакте»

В Екатеринбурге сегодня утром произошел пожар в торговом центр «Ботаника Молл». Из здания вывели 320 человек.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, в бутике на втором этаже горело потолочное перекрытие. Своевременно обнаружить возгорание удалось благодаря автоматической пожарной сигнализации. В ТЦ быстро организовали эвакуацию сотрудников и посетителей. Пострадавших нет.Персонал потушил пожар первичными средствами еще до прибытия спасателей. К месту происшествия выезжали 40 пожарных на 17 машинах. Причина возгорания устанавливается.