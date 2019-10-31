В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего на пенсионера в подъезде

11:39 | 1.11.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи 37-летнего нигде не работающего местного жителя. По версии силовиков, вечером 28 октября в подъезде дома №108 по улице Бакинских Комиссаров он распылил газ в лицо престарелому мужчине, отобрал у пострадавшего 1300 рублей и скрылся. Получившему химические ожоги кожи пенсионеру медиками была оказана медицинская помощь.



Спустя сутки нападавшего удалось задержать. Он пояснил, что заметил пожилого мужчину в магазине, когда последний расплачивался за покупки. Проследив за пенсионером, злоумышленник вошел с ним в подъезд, где совершил нападение. Подозреваемый признал свою вину, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



В отношении него возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации («Разбой»). Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга.

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