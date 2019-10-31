Свердловские дороги чистят от снега почти 400 машин

11:27 | 1.11.2019

Фото: m.academ.info

Сегодня на борьбу со снегом в Свердловской области выехали 385 автомобилей с отвалом, комбинированных машин и автогрейдеров. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.



Как рассказали в Уралуправтодоре, минувшей ночью снег выпал е только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, Кушве, Верхотурье, Серове и Волчанске. Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 20 сантиметров. Ночью дороги от снега чистило 207 единиц снегоуборочной техники.



На официальном портале Свердловской области сообщается, что рассказать о всех недостатках уборки региональных дорог и их состоянии можно по телефону «горячей линии» (343) 262-50-65.

Кроме того, поступающая информация о недостатках зимнего содержания аккумулируется в круглосуточной диспетчерской службе Управления и диспетчерских службах подрядных организаций тел. (343) 261-79-83.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»