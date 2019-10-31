Полевской тракт встал в пробку из-за огромной балки

На Полевского тракте образовалась огромная пробка со стороны Нефтебазы из-за того, что дорогу автомобилям в обоих направлениях преградила балка, используемая для строительства пролетов моста.Как рассказали очевидцы, двадцатиметровую балку перевозил тягач с прицепом, водитель которого не справился с управлением. В результате этого прицеп перевернулся, а бетонный объект перегородил проезжую часть.По словам одного из свидетелей, сотрудники ГИБДД уже приехали на место происшествия, однако убрать балку с дороги с помощью крана оказалось совсем не просто.