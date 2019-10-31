В праздничные дни свердловские энергетики будут дежурить в круглосуточном режиме

10:31 | 1.11.2019

Фото: goodfon.ru

«Т Плюс», АО «ЕТК», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», АО «Региональные теплосети» будут работать в особом режиме со 2 по 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Т Плюс».



Как рассказали в пресс-службе, оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Кроме того, создан необходимый запас резервного топлива. А чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения, будут нести круглосуточное дежурство: 10 аварийно-восстановительных бригад и 18 единиц спецтехники.



Помимо этого, в случае ЧС и других происшествий определен порядок оперативного взаимодействия с подразделениями МВД и МЧС России по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»