В Екатеринбурге пропал человек

10:00 | 1.11.2019

Фото: сообщество «Типичный Екатеринбург»

В столице Урала пропал 54-летний мужчина. Об этом сообщает «Типичный Екатеринбург».



28 октября Олег Петрович Томин вышел из дома по адресу Готвальда, 6/3 и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: рост 197 см, среднее телосложение, голубые глаза. На момент пропажи Олег Петрович был одет в классические джинсы и синюю горнолыжную куртку.



Если у вас есть какая-то информация о местонахождении пропавшего, следует сообщить по телефону 112.

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