ХК «Автомобилист» порадовал болельщиков долгожданной победой

09:46 | 1.11.2019

Фото: hc-avto.ru

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал неудачную серию игр и вырвал вечера у «Барыса» победу в овертайме. Игра на гостевом льду в Нур-Султане закончилась со счётом 4:3.



Счёт открыл Джефф Плэтт на седьмой минуте игры, однако после перерыва «Барыс» сравнял счёт. Затем отличился Брук Мэйсек, забросив шайбу в ворота соперника. Также в матче свою первую шайбу за свердловский хоккейный клуб забил знаменитый Павел Дацюк. А в самом начале овертайме Найджел Доус переиграл вратаря соперников и принес «Автомобилисту» победу.



В следующем матче «шоферы» сыграют с челябинским «Трактором». Игра состоится 2 ноября в 17:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»