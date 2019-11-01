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09:46 | 1.11.2019
Фото: hc-avto.ru
ХК «Автомобилист» порадовал болельщиков долгожданной победой
Счёт открыл Джефф Плэтт на седьмой минуте игры, однако после перерыва «Барыс» сравнял счёт. Затем отличился Брук Мэйсек, забросив шайбу в ворота соперника. Также в матче свою первую шайбу за свердловский хоккейный клуб забил знаменитый Павел Дацюк. А в самом начале овертайме Найджел Доус переиграл вратаря соперников и принес «Автомобилисту» победу.
В следующем матче «шоферы» сыграют с челябинским «Трактором». Игра состоится 2 ноября в 17:00.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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