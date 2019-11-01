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09:30 | 1.11.2019

Фото: Областная газета

В уральской столице могут ввести круглосуточную борьбу со снегом

В столице Урала планируют ввести круглосуточный режим борьбы со снегом на улицах города. Сейчас в каждом районе города дороги чистят более 200 единиц спецтехники.

Как отметил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, в городе сложилась достаточно тяжёлая ситуация из-за обильного снегопада. Вчера уральская столица встала в десятибалльные пробки, а люди по полчаса стояли на остановке в ожидании своего транспорта.

В мэрии перед коммунальщиками поставили задачу за пятницу и выходные максимально привести улицы Екатеринбурга ты порядок к празднику 4 ноября. В администрации города отметили, что особое внимание необходимо обратить на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты и подъезды к больницам и детским садикам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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