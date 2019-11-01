В Екатеринбурге встали трамваи из-за бесхозного предмета

09:16 | 1.11.2019

Фото: transphoto.ru

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Радищева – Московская встали трамваи.



Как рассказали очевидцы, скопилось много трамваев, а пассажиры вынуждены идти вдоль рейсов. По предварительным данным, в салоне общественного транспорта обнаружили бесхозный предмет.



На место уже приехали представители экстренных служб. Они проверяют, имеет ли опасность найденный предмет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»