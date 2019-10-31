В Екатеринбурге выставили на продажу старинную усадьбу на Чапаева

20:39 | 31.10.2019

Фото: N1

В уральской столице продают старинную купеческую усадьбу на Чапаева, 1, построенную в первой половине XIX века. Стоимость здания – 75 миллионов.



Согласно объявлению, размещенному на портале N1.ru, общая площадь участка – 1 899 квадратных метров, а высота потолков в здании составляет 3 метра.



Следует отметить, что ранее в усадьбе жил городской голова и купец Михаил Нуров. Также при ней были открыты приют и церковь.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»