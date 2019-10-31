В 2019 году благодаря санавиации медики спасли более 600 свердловчан

20:19 | 31.10.2019

Фото: 4.kg

Благодаря санитарной авиации в 2019 году более 600 свердловских пациентов были госпитализированы по воздуху, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



Как рассказал руководитель Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов, ранее благодаря санациации эвакуировались до 200 больных и пострадавших, а сейчас, благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева всего за 9 месяцев удалось спасти 600 пациентов.



Чаще всего санавиция требуется, если пациента необходимо транспортировать из районной больницы в областную клинику для оказания помощи более высокого уровня. Например, на этой неделе с помощью вертолета из Артемовского эвакуировали мужчину, попавшего в ДТП и повредившего позвоночник, и женщину, проходившую лечение в связи с инсультом.



Следует добавить, что оснащение санитарного воздушного судна является ровно таким же, как и в реанимобиле. Однако больной получает возможность оказаться в нужном медучреждении гораздо быстрее.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»