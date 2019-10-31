Екатеринбурженке придется удалить все верхние зубы из-за забытого в носу катетера

20:03 | 31.10.2019

Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

У жительницы Екатеринбурга Татьяны Турковской сгнил весь верхний ряд зубов и кости черепа, из-за забытого оториноларингологом катетера. Ошибка врача обнаружилась через 10 лет после операции в связи с гайморитом.



Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, во время операции в 2009 году Татьяне прокололи нос и вставили силиконовую трубку. Все 10 лет женщина ничего странного не замечала. А в стоматологии после получения результата рентгена выяснилось, что пол-лица екатеринбурженки поражено гноем.



Свердловчанке пришлось прооперировать нос, чтобы вытащить трубку и выкачать гной. Также ей рекомендовали удалить все зубы верхнего ряда, из-за того, что они сгнили до костей. На лечение Татьяна уже потратила более 200 тысяч рублей.



Ущерб женщина хочет возместить через суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»