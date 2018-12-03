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19:21 | 31.10.2019

Фото: novostivolgograda.ru

В Екатеринбурге рабочие кладут плитку, несмотря на снег

В уральской столице продолжают укладывать плитку, несмотря на сильный снегопад. Так, сегодня рабочие занимались благоустройством на участке возле гостиницы «Исеть» и в Академическом районе.

По словам подрядчиков, ничего страшного в укладке плитки в непогоду нет, так как в отсеве под нее есть цемент. Закончить работы благоустроителям нужно успеть до 15 ноября.

В пресс-службе городской мэрии также заверили, что работы по укладки плитки можно вести и в снегопад, если подготовлена заранее специальная «подушка». Поскольку тротуарная плитка является штучным изделием, её можно укладывать при минусовой температуре, в отличии от асфальта.

Следует отметить, что сегодня горожане также сообщали и об укладке асфальта в Академическом на улице Рябинина. Соблюдаются ли технологические нормы в этом случае, в мэрии не уточнили.
В Екатеринбурге рабочие кладут плитку, несмотря на снег

Фото: «Инцидент Екатеринбург»/ВКонтакте

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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