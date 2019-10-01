Из-за снегопада Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

19:01 | 31.10.2019

Фото: «Яндекс. Пробки»

Из-за сильного снега в уральской столице образовались сильные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», они достигают 10-баллов.



Так, скопления машин наблюдаются на улицах Ленина, Малышева, Московской, Куйбышева, 8 Марта, Карла Либкнехта, Восточной, Луначарского, Шевченко, Розы Люксембург, Первомайской, Радищева, Репина, Энгельса, Мамина-Сибиряка, Карла Маркса, Фурманова, на дублёре Сибирского тракта, Кольцовского тракта, и других улицах.



В среднем автомобили на дорогах движутся со скоростью 4 км/ч.



Следует также добавить, что в городе на данный момент насчитывается сразу 9 аварий. ДТП случились на перекрестке Репина-Гурзуфскя, на улице Посадской возде ТЦ «Фан Фан», на 8 Марта, на Стрелочников, Донбасской, Восточной и Халтурина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»