В Березовском свердловчанин до смерти избил мать

18:38 | 31.10.2019

Фото: mezon.io

Жителя Березовского обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, 47-летний мужчина избил свою мать кулаками, после чего та умерла в больнице.



Инцидент случился в период 20-22 октября. Конфликт между сыном и матерью произошел в квартире поселка Лосиный. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил матери несколько ударов кулаком по голове. Женщина скончалась в больнице от полученной черепно-мозговой травмы спустя несколько дней.



Сейчас следователи расследуют уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»