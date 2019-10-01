В Екатеринбурге начался финал Кубка России по практической стрельбе из пистолета

18:08 | 31.10.2019

Фото: dosaaf.ru

В уральской столице сегодня стартовал финал Кубка России по практической стрельбе из пистолета. Соревнования проходят в универсальном стрелковом комплексе спортивно-патриотического клуба «Архангел Михаил» (улица Большие Караси, 3).



В рамках мероприятия между собой соревнуются три сотни участников из разных регионов страны. Им предстоит выполнить 12 упражнений по стрельбе из пистолета, каждый произведет минимум по 240 выстрелов.



Следует отметить, что с 1 по 3 ноября будут проходить основные матчи, а 3 ноября пройдет награждение победителей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»