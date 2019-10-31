«Билайн» предупредил свердловчан о возможных проблемах со связью

17:56 | 31.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Свердловской области абоненты «Билайна» получили SMS-предупреждения о том, что 31 октября и 1 ноября возможны перебои со связью.



«Билайн» объяснил, что временные сложности связаны с профилактическими работами. Однако в компании отметили, что работы будут проводиться ночью, поэтому большинство абонентов не столкнется с неудобствами.



Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области без связи остались абоненты «Мотива». Произошло это из-за обрыва магистрального волоконно-оптического кабеля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»