Вскрывали автоматы и грабили магазины: в Нижнем Тагиле осудят трёх подростков

17:27 | 31.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Нижней Тагиле будут судить трёх подростков, которые обвиняются в краже. В период с февраля по август этого года они похищали алкоголь и продукты из продуктовых магазинов и перепродавали товар. Кроме того, подростки вскрывали автоматы с водой и мягкими игрушками.



Как рассказали в пресс-группе УМВД, действовали злоумышленники по четкой схеме, а именно: младший стоял «на шухере», а старшие взламывали и похищали товары. В результате краж у подростков оказывалось от одной до десятка тысяч рублей. Деньги тратили они на личные нужды.



Сотрудники полиции зафиксировали причастность подростков к 65 грабежам. Все трое учатся в одной школе. Также они вместе состояли на учёте, но, находясь под подпиской о невыезде, продолжали воровать из автоматов и магазинов.



Самого старшего из этой группы подростков задержали по подозрению в изготовлении и хранении наркотиков. Когда ему исполнилось 18 лет, его отправили в СИЗО до решения суда. Остальные двое находятся под подпиской о невыезде, а самый младший приговорен к обязательным работам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»