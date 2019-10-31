В Екатеринбурге ребенок попал в больницу из-за того, что заступился за маму

16:59 | 31.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге двухлетний мальчик заступился за маму перед пьяным отчимом и попал в больницу. Об этом пишет Baza.



Когда малыша привезли в больницу, медики спросили, как он получил синяки. Мама рассказала, что ее регулярно бьёт сожитель. Когда на женщину в очередной раз накинулся мужчина, мальчик кинулся спасать маму и укусил отчима. Тот швырнул ребенка на пол, от чего малыш сильно ударился головой.



Сообщается, что на мужчину заведено уголовное дело.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»