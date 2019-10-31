Рок-группа «ТОП» стала одним из хедлайнеров последнего «Старого Нового рока»

16:36 | 31.10.2019

Фото: КП - Екатеринбург

Сегодня стали известны хедлайнеры последнего фестиваля «Старый Новый рок», который пройдет в Екатеринбурге на территории Ельцин-центра 13 января. Ими стали две рок-группы – «Ва-банкъ» и «ТОП».



Старт легендарному фестивалю дала группа «ТОП», презентуя первый «Школьный альбом» в 2000 году. Как рассказал лидер коллектива Евгений Горенбург, на следующий год после презентации альбома группа решила не просто вновь собраться вместе, но и позвать на сцену своих друзей. «Увидев количество пришедших к нам людей, мы поняли – фестивалю быть!» – вспоминает Евгений.



Напомним, что в июле этого года стало известно, что 13 января 2020 года пройдет последний фестиваль «Старый Новый рок». Закроется не только зимняя, но и летняя версия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»