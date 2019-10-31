В Екатеринбурге перенесено заседание суда по делу Олега Кагилева

16:14 | 31.10.2019

Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге не получилось начать процесс над экс-депутатом городской думы, бывшим главой Управления капитального строительства Свердловской области Олегом Кагилевым, обвиняемом по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере»). Об этом сообщает Накануне.RU.



Заседание в Кировском районном суде пришлось перенести из-за того, что не пришел адвокат второго фигуранта дела. Планируется, что процесс продолжится либо 17, либо 24 декабря.



Напомним, что Олег Кагилев входил в скандальный список бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова на выборах в гордуму в прошлом году. Информация о деле экс-депутата появилась на фоне зачистки Тунгусова. По версии следствия, Кагилев вместе с подельником за предоставление права безальтернативной реконструкции спортивного комплекса в Кушве хотел получить взятку в размере 6 млн 600 тысяч рублей от директора одной из строительных фирм.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»