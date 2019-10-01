Новости дня
16:05 | 31.10.2019
Фото: Андрей Гоголев
Стала известна дата окончания строительства Ледовой арены около Цирка в Екатеринбурге
В мероприятии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.
«Я думаю, что это знаковое событие для Екатеринбурга. Екатеринбург давно созрел для такой арены и самое главное, что компания УГМК, которая взялась за реализацию проекта, – компания надёжная, и мы уверены, что этот объект будет. Мы сейчас посмотрели эскизы и очень важно, что появится не только арена, но и вокруг благоустройство, которое будет одним из любимых мест горожан. Я сегодня всех поздравляю с таким событием. Предстоит серьёзная и большая работа»,- сообщил Якушев.
Значимость объекта подчеркнул и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Сегодня мы даём старт строительству спортивного объекта. Эта площадка станет одной из основных площадок проведения финалов, проведения Универсиады в 2023 году. Этот объект будет своеобразной точкой роста и продвижения города»,- сказал губернатор Куйвашев.
В свою очередь Андрей Козицын озвучил дату завершения строительства объекта.
«Большая серьезная работа. Город давно требует такого объекта. А с учётом того, что у нас в городе девять месяцев зима, я думаю, он ещё более необходим. Надеюсь, что всё получится. График есть – 30 июня 2022 года строительство завершится»,- заявил Козицын.
Напомним, УГМК совместно с правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга ведёт работы по реализации проекта строительства многофункциональной Ледовой арены на 15 000 зрителей.
Объект должен стать уникальным комплексом, оснащённым ультрасовременными инженерными решениями. Он будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня.
Особенности объекта: многофункциональность, возможность трансформации объекта в течение 24 часов, наличие второго ледового поля и полноразмерного тренировочного зала, что позволит не прерывать тренировочный процесс во время культурно-массовых мероприятий.
Снаружи 6-этажный спорткомплекс будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка, на крышу нанесут адаптированный логотип УГМК. Прочные железобетонные и стальные конструкции оснастят датчиками, данные с которых будут передаваться в аппаратную. Таким образом, специалисты смогут постоянно следить за состоянием всех несущих элементов здания.
На корпусе арены оборудуют гигантский медиафасад площадью более 16 тысяч квадратных метров, а также смонтируют светодиодный медиаэкран площадью порядка 1,6 тысяч «квадратов».
Спорткомплекс будет окружен стилобатом — ступенчатым основанием, по которому зрители смогут попасть внутрь. Внутри этого сооружения оборудуют цокольный этаж. Там появится малая (тренировочная) ледовая арена, многочисленные технические помещения, а также паркинг для автомобилей болельщиков и автобусов, которые будут подвозить игроков.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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