Свердловскую полицию «штормит»: за выходные произошло два ЧП с личным составом

16:03 | 31.10.2019

В Свердловской области в минувшие выходные инспекторы ГИБДД поймали двух действующих сотрудников полиции, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



Как стало известно veved.ru, один из них – участковый уполномоченный отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу по фамилии Иванов. В ночь с 25 на 26 октября он не отреагировал на требование сотрудников Верх-Исетского ГИБДД об остановке, после чего началась погоня. Инспекторы выпустили несколько пуль по колесам стритрейсера в погонах, после чего тот остановился. Решается вопрос об увольнении данного участкового из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.



Другой случай произошел в ночь с 26 на 27 октября в Ленинском районе города. Сотрудник отдельного батальона полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств УМВД России по Екатеринбургу на своем личном автомобиле врезался в «КАМАЗ». Девушка, которая сидела рядом полицейским на пассажирском сиденье в результате ДТП получила травму в виде перелома шейки бедра.

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