В Екатеринбурге приостановили реализацию мороженой рыбы из Приморского края

15:21 | 31.10.2019

Из-за нарушения температурного режима в Екатеринбурге по предписанию регионального Управления Россельхознадзора приостановлена поставка мороженой рыбы. Специалисты ведомства обследовали 33 железнодорожных контейнера с мороженой рыбой общим весом 620 тонн. В 31 контейнере температурный режим для перевозки рыбы был нарушен, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



В Екатеринбург груз прибыл из Приморского края. На момент осмотра инспекторами продукции температура в толще рыбы составляла ниже нормы, что является нарушением требований технических регламентов и федерального законодательства.



Управление Россельхознадзора выдало собственнику груза предписание направить рыбу на исследование в аккредитованную лабораторию для подтверждения качества и безопасности продукции. До тех пор, пока результаты исследований не станут известны, рыба будет находиться на хранении на складах.

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