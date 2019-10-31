В столице Урала устраняют последствия снегопада

15:08 | 31.10.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге с самого утра 208 рабочих борются с последствиями снегопада. Об этом сообщает администрация города.



Для очистки снега также используется 129 единиц спецтехники: тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, вакуумные дорожные и тротуарные машины.



По словам чиновников, работа по очистке улиц продолжится в течение всего дня, а оперативные бригады коммунальщиков будут работать даже в ночную смену. Также в мэрии уточнили, что скользкие участки тротуара будут посыпать щебнем, а проезжую часть – специальными противогололедными материалами.



В горадминистрации также напомнили, что лучшее средство безопасности на скользких дорогах для автомобилистов – это зимняя резина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»