Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до ноября

14:42 | 31.10.2019

Фото: Катерина Якушева

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В пятницу местами в регионе ожидаются сильный снег и метели. Кроме того, возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов, а также скользкого дорожного покрытия.



Спасатели просят жителей Свердловской области соблюдать меры безопасности и по возможности исключить поездки на автомобиле.



О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи необходимо сообщать по телефонам 101 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»