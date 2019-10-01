Новости дня
14:42 | 31.10.2019
Фото: Катерина Якушева
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до ноября
В пятницу местами в регионе ожидаются сильный снег и метели. Кроме того, возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов, а также скользкого дорожного покрытия.
Спасатели просят жителей Свердловской области соблюдать меры безопасности и по возможности исключить поездки на автомобиле.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи необходимо сообщать по телефонам 101 или 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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