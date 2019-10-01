Уральский «Автомобилист» встретится с «Барысом»

14:00 | 31.10.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 31 октября, уральский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде проведёт встречу с «Барысом». Начало в 18:30 (по Екатеринбургу).



За всю историю встреч команды провели 26 матчей, 16 из которых остались за «Барысом». Уральцы забросили в ворота соперников 71 шайбу, а в ответ получили 89.



В таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает последнее, 12 место. «Барыс» расположился на четвёртой строчке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»