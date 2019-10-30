Сотрудница Росгвардии отсудила у военного госпиталя 250 тысяч рублей

13:28 | 31.10.2019

В Екатеринбурге военнослужащая отсудила 250 тысяч рублей морального вреда у 5-го военного госпиталя за неудачно проведенную в 2013 году операцию, из-за которой она шесть лет мучилась от боли в спине и была вынуждена постоянно посещать госпиталь.



Женщина прошла комиссию, которая признала ее ограниченно годной к военной службе. Спустя год екатеринбурженке поставили диагноз – болезнь неудачно оперированного позвоночника. После этого сотрудницу Росгвардии прооперировали еще два раза.



Пациентка подала иск к госпиталю в Верх-Исетский районный суд, потребовав возместить ей моральный вред двумя миллионами рублей. Суд частично удовлетворил иск женщины и взыскал с госпиталя 250 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»