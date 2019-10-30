13:05 | 31.10.2019

Фото: пресс-служба турнира RCC Boxing Promotions

В предстоящую субботу, 2 ноября, в Екатеринбурге состоится большой международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions.



На Арене Академии единоборств РМК состоится сразу пять титульных боёв. Хэдлейнером шоу станет уральский боксер Магомед Курбанов. В главном бою вечера ему предстоит встретится с экс-чемпионом мира аргентинцем Диего Чавесом. Боксерам предстоит разыграть титул WBO International в 12-раундовом поединке.



Кроме того, зрители увидят бой Мухаммада Якубова и Абрахама Монтойа, а также бой Евгения Тищенко. Титул WBO International будет стоять на кону в поединке между двумя уральскими боксерами Евгением Чупраковым и Марком Урвановым.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»