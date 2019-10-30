Екатеринбургский бизнесмен задолжал налоговой 20 миллионов рублей. Теперь ему грозит до 7 лет колонии

12:42 | 31.10.2019

Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в особо крупном размере»).



По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, зная об имеющейся у него задолженности по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам в размере более 20 миллионов рублей, сокрыл своё имущество на сумму более 9 миллионов рублей.



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