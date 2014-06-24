В Екатеринбурге удлинили автобусный маршрут № 76

11:45 | 31.10.2019

С 1 ноября 2019 года в Екатеринбурге изменится схема движения маршрута №76 «Зоологическая – Синие камни». Конечный пункт маршрута «Зоологическая» перенесён на остановку «Контрольная». Таким образом, маршрут будет продлён, сообщает Департамент информационной политики мэрии.



В сторону микрорайона Синие Камни автобусы будут следовать по улицам: Амундсена – Волгоградская – Московская и далее по действующему маршруту. Также по просьбам горожан вводятся дополнительные остановки: «Отрадная» на улице Репина, «Волгоградская» на улице Волгоградской, «Островского» на улице Московской.



В сторону остановки «Контрольная» общественный транспорт пойдёт по улицам: Шаумяна –Щорса – Московская – Островского – Волгоградская – Амундсена – Бардина – Зоологическая – Ухтомская – Репина.

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