Минприроды и УФСБ будут сообща бороться с пилорамами-нарушителями в Серове

11:39 | 31.10.2019

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обратилось в региональное УФСБ по факту сложившейся в Серовском городском округе ситуации по обращению с отходами деревообработки и о проведенной не в полном объеме работе МО МВД России «Серовский» по установлению лиц, осуществляющих деятельность на пилорамах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.



В августе-октябре специалисты Министерства выезжали в Серов, установив многочисленные факты нарушения законодательства об отходах производства и потребления, об охране атмосферного воздуха, водного законодательства на 12 земельных участках, где расположены пилорамы. Также выявлены факты использования земельных участков не по целевому назначению либо их самовольный захват. Территории захламлены отходами деревообработки.



На 6 земельных участках осуществляется регулярное сжигание отходов, в том числе в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе и береговой линии реки Каква. Также на земельном участке по ул. Орджоникидзе, 53, в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне реки Каква постоянно размещается несанкционированная свалка отходов распиловки и разделки древесины, твердых коммунальных отходов, регулярно фиксируются очаги возгорания отходов.



Министерство неоднократно направляло материалы обследования в полицию для установления лиц, фактически осуществляющих производственную деятельность, а также несанкционированное размещение и сжигание отходов на 12 обследованных земельных участках. Райотдел представил в Министерство исчерпывающую информацию лишь о двух индивидуальных предпринимателях – ИП Агаларов М.М. и ИП Сейфуллаев Р.А., в отношении которых по решению прокуратуры Свердловской области проведены внеплановые выездные проверки.



В результате проведенных проверок суммарно выявлено 25 нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды, возбуждено и рассмотрено 12 дел об административных правонарушениях.

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