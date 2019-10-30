В столице Урала пройдет форум триатлонистов

10:55 | 31.10.2019

Фото: eanews.ru

7 ноября в екатеринбургском кинотеатре «Салют» пройдет мотивационный форум триатлонистов и марафонцев. Организаторы приглашают на мероприятие всех, кто разделяет приверженность к циклическим видам спорта (бег, велосипед, триатлон, плавание).



На форуме выступят вице-президент Федерации триатлона Урала Михаил Чарыков, координатор клуба «Триатлет» Александр Торощин и организатор ультратриатлонов «Ермак». По словам организаторов, спикеры поделятся своим видением развития любительского спорта, расскажут о своем опыте и ответят на вопросы.



Форум пройдет в зале №1 в 18:40. Обязательна предварительная регистрация.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»