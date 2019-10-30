В Екатеринбурге состоится последняя в этом году ярмарка выходного дня

10:24 | 31.10.2019

Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге на предстоящих выходных, 2 и 3 ноября, состоится последняя в этом году ярмарка выходного дня. Жителей и гостей города зовут на площадь 1905 года.



Посетители смогут приобрести свежую плодоовощную продукцию, соления, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, рыбу, морепродукты, сыры, колбасы, мясные деликатесы, молочные продукты и сладости. Кроме того, на прилавках представят тёплые вещи к зиме, в том числе варежки, носки и валенки.



Работать ярмарка будет с 9:00 до 16:30, из-за чего парковку на площади 1905 года закроют в пятницу в 19:00, а откроют в 18:00 воскресенья.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»