ФК «Урал» обыграл тульский «Арсенал» и вышел в следующую стадию Кубка России

09:33 | 31.10.2019

Фото: ФК «Урал»

Накануне, 30 октября, в Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:2.



В первом тайме авторами голов в составе гостей стали Костадинов и Ткачев. Среди уральцев отметились Димитров и Эль Кабир. Второй тайм не принёс результата, однако из-за удавления Петрюса Бумаля с 53-й минуты «Урал» играл в меньшинстве.



Основное время завершилось ничьей 2:2, дополнительно врем так же не принесло забитых голов, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля (5:4).



«Победа не только благодаря эмоциям, но и благодаря терпению, благодаря характеру. В таких ситуациях и проявляется характер. Слова благодарности хочется сказать каждому игроку и каждому болельщику. Не много пришло болельщиков в холодный вечер на неделе, но люди пришли, и мы для каждого играли. Об этом было сказано игрокам перед матчем. Команда и болельщики были одним целым, поэтому вместе и смогли добиться победы»,- отметил главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.



Екатеринбургский клуб стал первым четвертьфиналистом Кубка России. Уральцы сыграют с победителем пары «Шинник» - «Нижний Новгород».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»